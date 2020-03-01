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ФУТБОЛ. Колумбия. Примера BОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
5045
1-е марта
не начался
ЛьянеросРеал Картахена
Основное время
2,50
3,05
2,75
1,65
2.50
2,15
2,22
2.00
1,61
2,95
1.50
1,37
23:30
2470
1-е марта
не начался
ТигресАтлетико Уила
Основное время
2,95
3,10
2,33
1,75
2.50
2,00
2,45
2.00
1,51
3,20
1.50
1,32
00:30
4696
2-е марта
не начался
Унион МагдаленаБока Хуниорс де Кали
Основное время
1,70
3,55
4,50
1,87
2.50
1,87
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
02:30
2541
2-е марта
не начался
КортулуаИтагуи Леонес
Основное время
1,77
3,45
4,30
1,68
2.50
2,11
2,27
2.00
1,59
3,00
1.50
1,36
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