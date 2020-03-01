Моя линия
ФУТБОЛ. Колумбия. Примера BОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
2,50
3,05
2,75
1,65
2.50
2,15
2,22
2.00
1,61
2,95
1.50
1,37
1-е марта
не начался
Основное время
2,95
3,10
2,33
1,75
2.50
2,00
2,45
2.00
1,51
3,20
1.50
1,32
2-е марта
не начался
Основное время
1,70
3,55
4,50
1,87
2.50
1,87
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
2-е марта
не начался
Основное время
1,77
3,45
4,30
1,68
2.50
2,11
2,27
2.00
1,59
3,00
1.50
1,36