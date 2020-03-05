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ФУТБОЛ. Колумбия. КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
23:15
7459
4-е марта
не начался
ЛьянеросАтлетико Уила
Основное время
2,55
3,25
2,60
2,14
2.00
1,66
1,62
2.50
2,20
2,85
1.50
1,40
23:30
7399
4-е марта
не начался
Итагуи ЛеонесБока Хуниорс де Кали
Основное время
1,70
3,50
4,70
1,67
2.50
2,12
2,25
2.00
1,60
2,95
1.50
1,37
03:00
7419
5-е марта
не начался
Реал КартахенаАтлетико Кали
Основное время
1,86
3,35
3,95
1,67
2.50
2,12
2,25
2.00
1,60
2,95
1.50
1,36
03:40
7400
5-е марта
не начался
Богота Унион Магдалена
Основное время
2,08
3,35
3,25
1,65
2.50
2,16
2,19
2.00
1,63
2,90
1.50
1,38
23:00
7402
5-е марта
не начался
Форталеса СипакираОрсомарсо
Основное время
1,52
3,65
6,20
2,15
2.00
1,65
1,62
2.50
2,20
2,85
1.50
1,39
23:15
7381
5-е марта
не начался
КортулуаРеал Сан Андрес
Основное время
1,64
3,65
4,90
1,67
2.50
2,12
2,24
2.00
1,60
2,95
1.50
1,37
23:30
7435
5-е марта
не начался
ТигресБарранкилья
Основное время
1,90
3,15
4,10
2,16
2.00
1,65
1,62
2.50
2,20
2,85
1.50
1,39
01:30
7397
6-е марта
не начался
Депортес КиндиоВальедупар
Основное время
1,50
3,85
6,20
1,67
2.50
2,12
2,25
2.00
1,60
2,95
1.50
1,37
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