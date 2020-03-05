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ФУТБОЛ. Колумбия. КубокОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
4-е марта
не начался
Основное время
2,55
3,25
2,60
2,14
2.00
1,66
1,62
2.50
2,20
2,85
1.50
1,40
4-е марта
не начался
Основное время
1,70
3,50
4,70
1,67
2.50
2,12
2,25
2.00
1,60
2,95
1.50
1,37
5-е марта
не начался
Основное время
1,86
3,35
3,95
1,67
2.50
2,12
2,25
2.00
1,60
2,95
1.50
1,36
5-е марта
не начался
Основное время
2,08
3,35
3,25
1,65
2.50
2,16
2,19
2.00
1,63
2,90
1.50
1,38
5-е марта
не начался
Основное время
1,52
3,65
6,20
2,15
2.00
1,65
1,62
2.50
2,20
2,85
1.50
1,39
5-е марта
не начался
Основное время
1,64
3,65
4,90
1,67
2.50
2,12
2,24
2.00
1,60
2,95
1.50
1,37
5-е марта
не начался
Основное время
1,90
3,15
4,10
2,16
2.00
1,65
1,62
2.50
2,20
2,85
1.50
1,39
6-е марта
не начался
Основное время
1,50
3,85
6,20
1,67
2.50
2,12
2,25
2.00
1,60
2,95
1.50
1,37