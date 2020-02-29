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ФУТБОЛ. Колумбия. Примера AОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
03:40
4364
29-е февраля
не начался
Атлетико ХуниорХагуарес де Кордова
Основное время
1,47
3,80
6,80
2,10
2.00
1,69
1,60
2.50
2,24
2,75
1.50
1,41
22:00
4536
29-е февраля
не начался
ПатриотасБояка Чико
Основное время
2,29
2,95
3,15
1,83
2.00
1,91
2,45
1.50
1,51
1,47
2.50
2,55
00:05
4966
1-е марта
не начался
Атлетико НасьональИндепендьенте Медельин
Основное время
1,98
3,25
3,65
2,17
2.00
1,64
1,63
2.50
2,19
2,85
1.50
1,39
02:10
4523
1-е марта
не начался
Америка де КалиДепортиво Кали
Основное время
2,18
3,25
3,10
2,13
2.00
1,66
1,62
2.50
2,21
2,80
1.50
1,40
04:15
2358
1-е марта
не начался
Альянса ПетролераДепортес Толима
Основное время
2,36
2,95
3,10
1,85
2.00
1,89
2,48
1.50
1,50
1,48
2.50
2,55
22:00
5494
1-е марта
не начался
Депортиво ПастоЛа Экидад
Основное время
1,73
3,20
5,00
1,90
2.00
1,84
1,51
2.50
2,46
2,55
1.50
1,48
00:05
6751
2-е марта
не начался
Рионегро АгиласЭнвигадо
Основное время
1,81
3,15
4,60
1,90
2.00
1,84
1,51
2.50
2,46
2,55
1.50
1,48
02:10
5398
2-е марта
не начался
Кукута ДепортивоАтлетико Букараманга
Основное время
2,40
2,95
3,00
1,76
2.00
1,99
2,36
1.50
1,55
1,44
2.50
2,65
04:15
5095
2-е марта
не начался
Депортиво ПерейраОнсе Кальдас
Основное время
1,77
2.00
1,98
2,37
1.50
1,54
1,44
2.50
2,65
03:40
5115
4-е марта
не начался
МильонариосСанта Фе
Основное время
2,80
3,00
2,50
1,84
2.00
1,90
2,46
1.50
1,51
1,48
2.50
2,55
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