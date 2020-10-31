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ФУТБОЛ. Китайский Тайбэй. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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08:00
121
66 мин., 2-й тайм
Тайчжун Блю Уэйл (ж)Тайбэй Сюнцзань (ж)
00
01
01
Основное время
5,32
2,92
1,75
2,31
1.50
1,54
1,54
2.00
2,32
1,26
2.50
3,46
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