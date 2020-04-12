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ФУТБОЛ. Китайский Тайбэй. Премьер-ЛигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12-е апреля
Не начался
Основное время
9,00
6,00
1,23
1,97
3.50
1,78
1,61
4.00
2,23
1,43
4.50
2,70
12-е апреля
Не начался
Основное время
1,38
4,90
6,40
1,80
3.50
1,94
2,33
3.00
1,56
1,47
4.00
2,55
12-е апреля
Не начался
Основное время
1,94
3,65
3,35
1,79
3.00
1,96
2,25
2.50
1,60
1,51
3.50
2,46
12-е апреля
Не начался
Основное время
1,12
8,40
13,00
1,86
4.50
1,87
1,56
5.00
2,33
2,36
4.00
1,55