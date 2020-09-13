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ФУТБОЛ. Китай. СуперлигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13:00
1951
13-е сентября
Цзянсу СунинГуанчжоу Фули
Основное время
1,55
4,20
5,40
1,73
3.00
2,03
2,18
2.50
1,63
1,47
3.50
2,55
15:00
2107
13-е сентября
Шаньдун ЛунэнГуанчжоу Эвергранд
Основное время
3,60
3,65
1,93
2,11
2.50
1,68
1,68
3.00
2,11
1,45
3.50
2,65
13:00
2830
14-е сентября
Хэнань ЦзяньеШеньчжэнь
Основное время
4,00
3,65
1,82
2,10
2.50
1,68
1,67
3.00
2,12
1,44
3.50
2,65
15:00
3560
14-е сентября
Далянь ИфанШанхай Шэньхуа
Основное время
1,89
3,50
3,90
1,97
2.50
1,78
1,57
3.00
2,32
1,38
3.50
2,90
13:00
4563
15-е сентября
Ухань ДжоэрШанхай СИПГ
Основное время
5,80
4,40
1,50
1,83
3.00
1,91
2,31
2.50
1,57
1,53
3.50
2,40
15:00
4562
15-е сентября
Хэбэй Чайна ФорчунБэйцзин Гоань
Основное время
4,50
4,00
1,68
1,93
3.00
1,81
1,59
3.50
2,27
2,42
2.50
1,52
13:00
3131
16-е сентября
Циндао ХайнюЧунцин Лифань
Основное время
3,45
3,40
2,06
1,88
2.50
1,85
1,50
3.00
2,47
2,75
2.00
1,41
15:00
2562
16-е сентября
Тяньцзинь ТэдаШицзячжуан Эвер Брайт
Основное время
3,35
3,60
2,04
2,11
2.50
1,68
1,68
3.00
2,11
1,45
3.50
2,65
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