1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Китай. СуперлигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13-е сентября
Основное время
1,55
4,20
5,40
1,73
3.00
2,03
2,18
2.50
1,63
1,47
3.50
2,55
13-е сентября
Основное время
3,60
3,65
1,93
2,11
2.50
1,68
1,68
3.00
2,11
1,45
3.50
2,65
14-е сентября
Основное время
4,00
3,65
1,82
2,10
2.50
1,68
1,67
3.00
2,12
1,44
3.50
2,65
14-е сентября
Основное время
1,89
3,50
3,90
1,97
2.50
1,78
1,57
3.00
2,32
1,38
3.50
2,90
15-е сентября
Основное время
5,80
4,40
1,50
1,83
3.00
1,91
2,31
2.50
1,57
1,53
3.50
2,40
15-е сентября
Основное время
4,50
4,00
1,68
1,93
3.00
1,81
1,59
3.50
2,27
2,42
2.50
1,52
16-е сентября
Основное время
3,45
3,40
2,06
1,88
2.50
1,85
1,50
3.00
2,47
2,75
2.00
1,41
16-е сентября
Основное время
3,35
3,60
2,04
2,11
2.50
1,68
1,68
3.00
2,11
1,45
3.50
2,65