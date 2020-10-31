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ФУТБОЛ. Китай. Кубок ТяньцзиняОсновная линия

Победитель1X2
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06:00
146
0 мин., Матч не начался
КуншенгТяньцзинь Биньхай Мэннинг
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