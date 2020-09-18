1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Китай. ФА КубокОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18-е сентября
Основное время
1,59
4,30
4,80
1,68
3.00
2,10
2,13
2.50
1,66
1,44
3.50
2,65
18-е сентября
Основное время
2,04
3,80
3,15
1,77
3.00
1,97
2,24
2.50
1,60
1,50
3.50
2,49
18-е сентября
Основное время
1,19
6,20
14,00
2,55
2.50
1,48
—
—
18-е сентября
Основное время
1,75
3,80
4,20
1,98
2.50
1,77
1,57
3.00
2,31
1,38
3.50
2,90
19-е сентября
Основное время
2,80
3,50
2,32
1,98
2.50
1,77
1,57
3.00
2,30
1,38
3.50
2,90
19-е сентября
Основное время
2,44
3,60
2,60
2,07
2.50
1,70
1,64
3.00
2,16
1,43
3.50
2,70
19-е сентября
Основное время
1,28
5,40
9,60
1,87
3.00
1,87
2,36
2.50
1,55
1,55
3.50
2,35
19-е сентября
Основное время
1,35
5,00
7,80
1,84
3.00
1,90
2,32
2.50
1,57
1,53
3.50
2,40