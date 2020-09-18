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ФУТБОЛ. Китай. ФА КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
10:30
1058
18-е сентября
Цзянсу СунинШеньчжэнь
Основное время
1,59
4,30
4,80
1,68
3.00
2,10
2,13
2.50
1,66
1,44
3.50
2,65
13:00
3219
18-е сентября
Шанхай ШэньхуаГуанчжоу Фули
Основное время
2,04
3,80
3,15
1,77
3.00
1,97
2,24
2.50
1,60
1,50
3.50
2,49
14:35
3527
18-е сентября
Гуанчжоу ЭверграндХэнань Цзянье
Основное время
1,19
6,20
14,00
2,55
2.50
1,48
15:00
3152
18-е сентября
Шаньдун ЛунэнДалянь Ифан
Основное время
1,75
3,80
4,20
1,98
2.50
1,77
1,57
3.00
2,31
1,38
3.50
2,90
10:30
4307
19-е сентября
Тяньцзинь ТэдаШицзячжуан Эвер Брайт
Основное время
2,80
3,50
2,32
1,98
2.50
1,77
1,57
3.00
2,30
1,38
3.50
2,90
13:00
3075
19-е сентября
Ухань ДжоэрХэбэй Чайна Форчун
Основное время
2,44
3,60
2,60
2,07
2.50
1,70
1,64
3.00
2,16
1,43
3.50
2,70
14:35
4297
19-е сентября
Бэйцзин ГоаньЦиндао Хайню
Основное время
1,28
5,40
9,60
1,87
3.00
1,87
2,36
2.50
1,55
1,55
3.50
2,35
15:00
3330
19-е сентября
Шанхай СИПГЧунцин Лифань
Основное время
1,35
5,00
7,80
1,84
3.00
1,90
2,32
2.50
1,57
1,53
3.50
2,40
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