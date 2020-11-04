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ФУТБОЛ. Кипр. Кубок Кока-КолыОсновная линия

Победитель1X2
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17:00
139
26 мин., 1-й тайм
ЭносисОлимпиакос Никосия
00
00
Основное время
2,88
2,88
2,50
2,16
1.50
1,65
1,62
2.00
2,21
1,38
2.50
2,90
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