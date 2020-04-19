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ФУТБОЛ. Киберфутбол. РПЛ. КиберЛига Pro SERIES 2020. Сезон #1. Неделя 2Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14:00
2551
15-е апреля
Урал (Журавлёв Д.)Арсенал Тула (Катыкин Д.)
Основное время
1,50
6,00
3,75
1,60
3.50
2,20
14:30
2568
15-е апреля
Крылья Советов (Сафонов В.)Зенит (Середенко И.)
Основное время
3,25
6,00
1,60
1,60
3.50
2,20
15:00
2554
15-е апреля
Крылья Советов (Сафонов В.)Урал (Журавлёв Д.)
Основное время
3,25
6,00
1,60
1,60
3.50
2,20
15:30
2562
15-е апреля
Зенит (Середенко И.)Арсенал Тула (Катыкин Д.)
Основное время
1,50
6,00
3,75
1,60
3.50
2,20
16:00
2557
15-е апреля
Арсенал Тула (Катыкин Д.)Крылья Советов (Сафонов В.)
Основное время
2,75
5,00
1,85
1,60
3.50
2,20
16:30
2555
15-е апреля
Урал (Журавлёв Д.)Зенит (Середенко И.)
Основное время
2,25
4,60
2,25
1,60
3.50
2,20
17:00
2552
15-е апреля
Арсенал Тула (Катыкин Д.)Урал (Журавлёв Д.)
Основное время
3,75
6,00
1,50
1,60
3.50
2,20
17:30
2569
15-е апреля
Зенит (Середенко И.)Крылья Советов (Сафонов В.)
Основное время
1,60
6,00
3,25
1,60
3.50
2,20
18:00
2553
15-е апреля
Урал (Журавлёв Д.)Крылья Советов (Сафонов В.)
Основное время
1,60
6,00
3,25
1,75
3.50
1,95
18:30
2560
15-е апреля
Арсенал Тула (Катыкин Д.)Зенит (Середенко И.)
Основное время
3,75
6,00
1,50
1,60
3.50
2,20
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ФУТБОЛ. Киберфутбол. РПЛ. КиберЛига Pro SERIES 2020. Сезон #1. Неделя 2Итоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
21:00
2274
19-е апреля
КиберЛига Pro SERIES 2020.Сезон #1.Неделя 2.Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+14)
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