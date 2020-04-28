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ФУТБОЛ. Киберфутбол. Россия. РПЛ. КиберЛига Pro Series #4Основная линия
Победитель1X2
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28-е апреля
Основное время
1,70
5,50
3,15
1,65
3.50
2,10
—
—
Основное время
1,60
5,50
3,65
1,85
3.50
1,85
—
—
28-е апреля
Основное время
3,65
5,50
1,60
1,90
3.50
1,80
—
—
28-е апреля
Основное время
3,65
6,00
1,55
1,65
3.50
2,10
—
—
28-е апреля
Основное время
2,00
4,90
2,60
1,85
3.50
1,85
—
—
28-е апреля
Основное время
1,35
6,00
5,75
1,65
3.50
2,10
—
—
28-е апреля
Основное время
3,15
5,50
1,70
1,65
3.50
2,10
—
—
Основное время
3,65
5,50
1,60
1,85
3.50
1,85
—
—
28-е апреля
Основное время
1,60
5,50
3,65
1,90
3.50
1,80
—
—
28-е апреля
Основное время
1,55
6,00
3,65
1,65
3.50
2,10
—
—
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