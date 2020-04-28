Избранное
LIVE54
Видео
16
Скоро
Популярное143Россия. РПЛ. SRL8Беларусь. Высшая лига9Беларусь. Кубок7FIFA 20. Кубок Матч ТВ2FIFA. eSports Battle. Champions League11FIFA. eSports Battle. Champions League C6FIFA. eSports Battle. Euro 202012FIFA. eSports Battle. Europa League3FIFA. eSports Battle. Night Champions League B19FIFA. eSports Battle. Premier League12FIFA. Pro Player Cup2FIFA. eSports Battle. Bundesliga1Шорт-хоккей. Лига Про. (3 периода по 10 мин.)15Лига Про. Мужчины. Зал А42Лига Про. Мужчины. Зал А52Лига Про. Мужчины. Зал А62TT-Cup5Setka Cup4Mutua Madrid Open. Мужчины8Mutua Madrid Open. Женщины8Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-32Лотерея. Россия. Stoloto. 12/241Лотерея. Россия. Stoloto. 6 из 451Лотерея. Россия. Stoloto. 7 из 491
Моя линия
Острая линия
Футбол13
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Гольф
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Телеигра
Футзал
Шахматы
Шоу-бизнес
Моя линия

ФУТБОЛ. Киберфутбол. Россия. РПЛ. КиберЛига Pro Series #4Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12:00
1049
28-е апреля
ЦСКА (Королёв А.)Тамбов (Бадтиев Д.)
Основное время
1,70
5,50
3,15
1,65
3.50
2,10
12:30
1051
28-е апреля
Оренбург (Джелиев З.)Арсенал Тула (Катыкин Д.)
Основное время
1,60
5,50
3,65
1,85
3.50
1,85
13:00
1118
28-е апреля
Оренбург (Джелиев З.)ЦСКА (Королёв А.)
Основное время
3,65
5,50
1,60
1,90
3.50
1,80
13:30
1286
28-е апреля
Арсенал Тула (Катыкин Д.)Тамбов (Бадтиев Д.)
Основное время
3,65
6,00
1,55
1,65
3.50
2,10
14:00
1506
28-е апреля
Тамбов (Бадтиев Д.)Оренбург (Джелиев З.)
Основное время
2,00
4,90
2,60
1,85
3.50
1,85
14:30
1690
28-е апреля
ЦСКА (Королёв А.)Арсенал Тула (Катыкин Д.)
Основное время
1,35
6,00
5,75
1,65
3.50
2,10
15:00
1909
28-е апреля
Тамбов (Бадтиев Д.)ЦСКА (Королёв А.)
Основное время
3,15
5,50
1,70
1,65
3.50
2,10
15:30
1953
28-е апреля
Арсенал Тула (Катыкин Д.)Оренбург (Джелиев З.)
Основное время
3,65
5,50
1,60
1,85
3.50
1,85
16:00
2068
28-е апреля
ЦСКА (Королёв А.)Оренбург (Джелиев З.)
Основное время
1,60
5,50
3,65
1,90
3.50
1,80
16:30
2146
28-е апреля
Тамбов (Бадтиев Д.)Арсенал Тула (Катыкин Д.)
Основное время
1,55
6,00
3,65
1,65
3.50
2,10
Показать ещё
из 3событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию16
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru