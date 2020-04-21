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ФУТБОЛ. Киберфутбол. Россия. РПЛ. КиберЛига Pro Series #3Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12:00
1259
21-е апреля
ЦСКА (Еремеев И.)Спартак (Афанасьев А.)
Основное время
1,60
6,00
3,25
1,55
3.50
2,30
12:30
3014
21-е апреля
Рубин (Шамбер А.)Локомотив (Тарамов И.)
Основное время
2,20
4,50
2,35
1,95
3.50
1,75
13:00
1586
21-е апреля
Рубин (Шамбер А.)ЦСКА (Еремеев И.)
Основное время
2,75
5,50
1,80
1,95
3.50
1,75
13:30
2755
21-е апреля
Локомотив (Тарамов И.)Спартак (Афанасьев А.)
Основное время
2,10
4,50
2,50
1,65
3.50
2,10
14:00
2494
21-е апреля
Спартак (Афанасьев А.)Рубин (Шамбер А.)
Основное время
2,65
4,80
1,95
1,95
3.50
1,75
14:30
2238
21-е апреля
ЦСКА (Еремеев И.)Локомотив (Тарамов И.)
Основное время
1,70
6,00
2,90
1,65
3.50
2,10
15:00
1297
21-е апреля
Спартак (Афанасьев А.)ЦСКА (Еремеев И.)
Основное время
3,25
6,00
1,60
1,55
3.50
2,30
15:30
3016
21-е апреля
Локомотив (Тарамов И.)Рубин (Шамбер А.)
Основное время
2,35
4,50
2,20
1,95
3.50
1,75
16:00
1483
21-е апреля
ЦСКА (Еремеев И.)Рубин (Шамбер А.)
Основное время
1,80
5,50
2,75
1,95
3.50
1,75
16:30
2582
21-е апреля
Спартак (Афанасьев А.)Локомотив (Тарамов И.)
Основное время
2,50
4,50
2,10
1,65
3.50
2,10
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ФУТБОЛ. Киберфутбол. Россия. РПЛ. КиберЛига Pro Series #3Итоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
21:00
1159
26-е апреля
Россия.РПЛ.КиберЛига ProSeries#3.Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+16)
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