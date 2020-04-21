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ФУТБОЛ. Киберфутбол. Россия. РПЛ. КиберЛига Pro Series #3Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21-е апреля
Основное время
1,60
6,00
3,25
1,55
3.50
2,30
—
—
21-е апреля
Основное время
2,20
4,50
2,35
1,95
3.50
1,75
—
—
21-е апреля
Основное время
2,75
5,50
1,80
1,95
3.50
1,75
—
—
21-е апреля
Основное время
2,10
4,50
2,50
1,65
3.50
2,10
—
—
21-е апреля
Основное время
2,65
4,80
1,95
1,95
3.50
1,75
—
—
21-е апреля
Основное время
1,70
6,00
2,90
1,65
3.50
2,10
—
—
21-е апреля
Основное время
3,25
6,00
1,60
1,55
3.50
2,30
—
—
21-е апреля
Основное время
2,35
4,50
2,20
1,95
3.50
1,75
—
—
21-е апреля
Основное время
1,80
5,50
2,75
1,95
3.50
1,75
—
—
21-е апреля
Основное время
2,50
4,50
2,10
1,65
3.50
2,10
—
—
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ФУТБОЛ. Киберфутбол. Россия. РПЛ. КиберЛига Pro Series #3Итоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
26-е апреля
Все коэффициенты на данное событие (+16)