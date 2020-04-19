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ФУТБОЛ. Киберфутбол. Россия. РПЛ. КиберЛига Pro Series #2Основная линия
Победитель1X2
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15-е апреля
Основное время
1,50
6,00
3,75
1,60
3.50
2,20
—
—
Основное время
3,25
6,00
1,60
1,60
3.50
2,20
—
—
Основное время
3,25
6,00
1,60
1,60
3.50
2,20
—
—
Основное время
1,50
6,00
3,75
1,60
3.50
2,20
—
—
Основное время
2,75
5,00
1,85
1,60
3.50
2,20
—
—
15-е апреля
Основное время
2,25
4,60
2,25
1,60
3.50
2,20
—
—
15-е апреля
Основное время
3,75
6,00
1,50
1,60
3.50
2,20
—
—
Основное время
1,60
6,00
3,25
1,60
3.50
2,20
—
—
Основное время
1,60
6,00
3,25
1,75
3.50
1,95
—
—
Основное время
3,75
6,00
1,50
1,60
3.50
2,20
—
—
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ФУТБОЛ. Киберфутбол. Россия. РПЛ. КиберЛига Pro Series #2Итоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
19-е апреля
Все коэффициенты на данное событие (+14)