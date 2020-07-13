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Победитель1X2
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23:00
1312
13-е июля
Boca Juniors (Luis_F)San Lorenzo (Dre_S)
Основное время
7,60
5,60
1,33
3,60
2.50
1,26
23:00
1517
13-е июля
River Plate (Ddaniel)Sao Paulo (F_Mathi)
Основное время
2,95
4,20
2,06
2,30
2.50
1,57
23:20
2311
13-е июля
Corinthians (Cassiano_F)Colo Colo (Vinicai_)
Основное время
1,17
8,40
12,00
4,80
2.50
1,16
23:40
2331
13-е июля
Colo Colo (Vinicai_)River Plate (Ddaniel)
Основное время
4,90
4,80
1,54
3,45
2.50
1,28
00:20
2704
14-е июля
Gremio (F_Bruno)Sao Paulo (F_Mathi)
Основное время
3,80
4,50
1,75
2,80
2.50
1,40
00:40
3462
14-е июля
Flamengo (Lima_R)Colo Colo (Vinicai_)
Основное время
1,17
8,40
12,00
4,80
2.50
1,16
01:00
3618
14-е июля
River Plate (Ddaniel)Gremio (F_Bruno)
Основное время
1,85
4,40
3,45
2,30
2.50
1,57
01:20
1454
14-е июля
Boca Juniors (Luis_F)Colo Colo (Vinicai_)
Основное время
2,06
4,20
2,95
1,97
2.50
1,78
01:20
1981
14-е июля
San Lorenzo (Dre_S)Flamengo (Lima_R)
Основное время
9,40
7,40
1,22
3,60
2.50
1,26
01:40
3403
14-е июля
Corinthians (Cassiano_F)River Plate (Ddaniel)
Основное время
2,17
4,20
2,75
2,42
2.50
1,52