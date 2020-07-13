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ФУТБОЛ. Киберфутбол. PES Latino Series. Кубок ЛибертадоресОсновная линия
Победитель1X2
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Основное время
7,60
5,60
1,33
3,60
2.50
1,26
—
—
Основное время
2,95
4,20
2,06
2,30
2.50
1,57
—
—
Основное время
1,17
8,40
12,00
4,80
2.50
1,16
—
—
Основное время
4,90
4,80
1,54
3,45
2.50
1,28
—
—
14-е июля
Основное время
3,80
4,50
1,75
2,80
2.50
1,40
—
—
Основное время
1,17
8,40
12,00
4,80
2.50
1,16
—
—
Основное время
1,85
4,40
3,45
2,30
2.50
1,57
—
—
Основное время
2,06
4,20
2,95
1,97
2.50
1,78
—
—
14-е июля
Основное время
9,40
7,40
1,22
3,60
2.50
1,26
—
—
Основное время
2,17
4,20
2,75
2,42
2.50
1,52
—
—