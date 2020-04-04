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ФУТБОЛ. Киберфутбол. PES 2020 Киберлига Pro SeriesОсновная линия
Победитель1X2
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Основное время
2,00
3,50
3,20
1,72
2.50
2,00
2,95
1.50
1,35
1,30
3.50
3,20
Основное время
2,70
2,90
2,60
1,60
2.50
2,20
2,72
1.50
1,40
1,25
3.50
3,55
4-е апреля
Основное время
2,90
3,00
2,40
1,90
2.50
1,80
2,40
2.00
1,50
3,20
1.50
1,30
Основное время
2,00
3,50
3,20
1,75
2.50
1,95
2,95
1.50
1,35
1,35
3.50
2,95
Основное время
2,90
3,00
2,40
1,90
3.50
1,80
2,40
2.50
1,50
3,20
1.50
1,30
4-е апреля
Основное время
2,70
2,90
2,60
2,00
2.50
1,72
1,42
3.50
2,65
2,95
1.50
1,35
4-е апреля
Основное время
1,80
3,80
3,50
1,72
2.50
1,95
2,95
1.50
1,35
1,35
3.50
2,95
Основное время
1,70
3,80
4,00
2,10
2.50
1,65
1,45
3.50
2,55
4,00
1.50
1,20
4-е апреля
Основное время
1,55
4,50
4,30
2,20
2.50
1,60
1,55
3.50
2,30
—
4-е апреля
Основное время
1,70
3,80
4,00
1,75
2.50
1,95
2,72
1.50
1,40
1,30
3.50
3,20
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