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ФУТБОЛ. Киберфутбол. PES 2020 Киберлига Pro SeriesОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
11:00
2390
4-е апреля
Урал (Журавлёв Д.)Арсенал Тула (Калашников Е.)
Основное время
2,00
3,50
3,20
1,72
2.50
2,00
2,95
1.50
1,35
1,30
3.50
3,20
11:25
2391
4-е апреля
Ростов (Кондратов Д.)Локомотив (Семешко А.)
Основное время
2,70
2,90
2,60
1,60
2.50
2,20
2,72
1.50
1,40
1,25
3.50
3,55
11:50
2392
4-е апреля
Ростов (Кондратов Д.)Урал (Журавлёв Д.)
Основное время
2,90
3,00
2,40
1,90
2.50
1,80
2,40
2.00
1,50
3,20
1.50
1,30
12:15
2393
4-е апреля
Локомотив (Семешко А.)Арсенал Тула (Калашников Е.)
Основное время
2,00
3,50
3,20
1,75
2.50
1,95
2,95
1.50
1,35
1,35
3.50
2,95
12:40
2395
4-е апреля
Арсенал Тула (Калашников Е.)Ростов (Кондратов Д.)
Основное время
2,90
3,00
2,40
1,90
3.50
1,80
2,40
2.50
1,50
3,20
1.50
1,30
13:05
2397
4-е апреля
Урал (Журавлёв Д.)Локомотив (Семешко А.)
Основное время
2,70
2,90
2,60
2,00
2.50
1,72
1,42
3.50
2,65
2,95
1.50
1,35
13:50
2398
4-е апреля
Рубин (Шамбер А.)Уфа (Степин А.)
Основное время
1,80
3,80
3,50
1,72
2.50
1,95
2,95
1.50
1,35
1,35
3.50
2,95
14:15
2399
4-е апреля
Спартак (Ишуткин О.)Краснодар (Поляков О.)
Основное время
1,70
3,80
4,00
2,10
2.50
1,65
1,45
3.50
2,55
4,00
1.50
1,20
14:40
2400
4-е апреля
Спартак (Ишуткин О.)Рубин (Шамбер А.)
Основное время
1,55
4,50
4,30
2,20
2.50
1,60
1,55
3.50
2,30
15:05
2401
4-е апреля
Краснодар (Поляков О.)Уфа (Степин А.)
Основное время
1,70
3,80
4,00
1,75
2.50
1,95
2,72
1.50
1,40
1,30
3.50
3,20
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