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ФУТБОЛ. Киберфутбол. Киберлига Pro SERIES 2020. Сезон 1. Серия 1Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
8-е апреля
Основное время
1,35
5,00
6,30
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
Основное время
11,00
5,70
1,20
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
Основное время
10,00
5,50
1,20
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
8-е апреля
Основное время
1,60
4,50
3,90
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
Основное время
1,95
3,80
3,10
1,72
4.50
2,00
2,72
3.50
1,40
1,30
5.50
3,20
8-е апреля
Основное время
2,60
2,90
2,70
1,72
4.50
2,00
2,72
3.50
1,40
1,30
5.50
3,20
8-е апреля
Основное время
6,30
5,00
1,35
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
Основное время
1,20
5,70
11,00
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
Основное время
1,20
5,70
11,00
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
8-е апреля
Основное время
3,90
4,50
1,60
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
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