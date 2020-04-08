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ФУТБОЛ. Киберфутбол. Киберлига Pro SERIES 2020. Сезон 1. Серия 1Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12:00
2678
8-е апреля
Сочи (Шанин А.)Рубин (Шамбер А.)
Основное время
1,35
5,00
6,30
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
12:30
2692
8-е апреля
Крылья Советов (Голетиани Д.)ЦСКА (Еремеев И.)
Основное время
11,00
5,70
1,20
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
13:00
2702
8-е апреля
Крылья Советов (Голетиани Д.)Сочи (Шанин А.)
Основное время
10,00
5,50
1,20
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
13:30
2699
8-е апреля
ЦСКА (Еремеев И.)Рубин (Шамбер А.)
Основное время
1,60
4,50
3,90
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
14:00
2685
8-е апреля
Рубин (Шамбер А.)Крылья Советов (Голетиани Д.)
Основное время
1,95
3,80
3,10
1,72
4.50
2,00
2,72
3.50
1,40
1,30
5.50
3,20
14:30
2695
8-е апреля
Сочи (Шанин А.)ЦСКА (Еремеев И.)
Основное время
2,60
2,90
2,70
1,72
4.50
2,00
2,72
3.50
1,40
1,30
5.50
3,20
15:00
2683
8-е апреля
Рубин (Шамбер А.)Сочи (Шанин А.)
Основное время
6,30
5,00
1,35
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
15:30
2693
8-е апреля
ЦСКА (Еремеев И.)Крылья Советов (Голетиани Д.)
Основное время
1,20
5,70
11,00
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
16:00
2703
8-е апреля
Сочи (Шанин А.)Крылья Советов (Голетиани Д.)
Основное время
1,20
5,70
11,00
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
16:30
2697
8-е апреля
Рубин (Шамбер А.)ЦСКА (Еремеев И.)
Основное время
3,90
4,50
1,60
1,85
4.50
1,85
2,95
3.50
1,35
1,35
5.50
2,95
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