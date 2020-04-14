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ФУТБОЛ. Киберфутбол. КиберЛига Pro SERIES 2020. Сезон #1. Неделя 2Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14-е апреля
Основное время
1,95
5,50
2,45
2,10
3.50
1,65
—
—
14-е апреля
Основное время
2,25
4,60
2,25
2,10
3.50
1,65
—
—
14-е апреля
Основное время
2,55
5,50
1,90
1,90
3.50
1,80
—
—
14-е апреля
Основное время
3,25
6,00
1,60
2,00
3.50
1,72
—
—
14-е апреля
Основное время
1,90
5,50
2,55
1,90
3.50
1,80
—
—
14-е апреля
Основное время
1,95
5,50
2,45
1,85
3.50
1,85
—
—
14-е апреля
Основное время
2,45
5,50
1,95
2,10
3.50
1,65
—
—
14-е апреля
Основное время
1,90
5,50
2,55
1,90
3.50
1,80
—
—
14-е апреля
Основное время
1,60
6,00
3,25
2,00
3.50
1,72
—
—
14-е апреля
Основное время
2,25
4,60
2,25
2,10
3.50
1,65
—
—
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ФУТБОЛ. Киберфутбол. КиберЛига Pro SERIES 2020. Сезон #1. Неделя 2Итоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
Все коэффициенты на данное событие (+16)