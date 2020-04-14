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ФУТБОЛ. Киберфутбол. КиберЛига Pro SERIES 2020. Сезон #1. Неделя 2Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12:00
1224
14-е апреля
ЦСКА (Королёв А.)Динамо (Галстян С.)
Основное время
1,95
5,50
2,45
2,10
3.50
1,65
16:00
1848
14-е апреля
Локомотив (Семешко А.)Динамо (Галстян С.)
Основное время
2,25
4,60
2,25
2,10
3.50
1,65
16:30
2158
14-е апреля
Уфа (Степин А.)Локомотив (Семешко А.)
Основное время
2,55
5,50
1,90
1,90
3.50
1,80
17:00
1352
14-е апреля
Уфа (Степин А.)ЦСКА (Королёв А.)
Основное время
3,25
6,00
1,60
2,00
3.50
1,72
17:30
1743
14-е апреля
Динамо (Галстян С.)Уфа (Степин А.)
Основное время
1,90
5,50
2,55
1,90
3.50
1,80
18:00
1375
14-е апреля
ЦСКА (Королёв А.)Локомотив (Семешко А.)
Основное время
1,95
5,50
2,45
1,85
3.50
1,85
18:30
1257
14-е апреля
Динамо (Галстян С.)ЦСКА (Королёв А.)
Основное время
2,45
5,50
1,95
2,10
3.50
1,65
19:00
2207
14-е апреля
Локомотив (Семешко А.)Уфа (Степин А.)
Основное время
1,90
5,50
2,55
1,90
3.50
1,80
19:30
1333
14-е апреля
ЦСКА (Королёв А.)Уфа (Степин А.)
Основное время
1,60
6,00
3,25
2,00
3.50
1,72
20:00
2144
14-е апреля
Динамо (Галстян С.)Локомотив (Семешко А.)
Основное время
2,25
4,60
2,25
2,10
3.50
1,65
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ФУТБОЛ. Киберфутбол. КиберЛига Pro SERIES 2020. Сезон #1. Неделя 2Итоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
21:00
2274
19-е апреля
КиберЛига Pro SERIES 2020.Сезон #1.Неделя 2.Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+16)
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