Моя линия
ФУТБОЛ. Киберфутбол. GT Turkey Super LigОсновная линия
Победитель1X2
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12-е мая
Не начался
Основное время
2,26
4,00
2,50
3,40
2.50
1,29
—
—
12-е мая
Не начался
Основное время
3,95
4,50
1,62
3,40
2.50
1,29
—
—
12-е мая
Не начался
Основное время
3,00
4,10
1,95
3,30
2.50
1,30
—
—
12-е мая
Не начался
Основное время
2,95
4,20
1,95
3,40
2.50
1,29
—
—
12-е мая
Не начался
Основное время
2,10
4,00
2,75
—
—
—
12-е мая
Не начался
Основное время
2,80
4,00
2,07
—
—
—
12-е мая
Не начался
Основное время
2,10
4,00
2,75
—
—
—
12-е мая
Не начался
Основное время
2,01
4,10
2,85
—
—
—
12-е мая
Не начался
Основное время
2,10
4,00
2,75
—
—
—
12-е мая
Не начался
Основное время
2,95
4,20
1,95
3,40
2.50
1,29
—
—