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ФУТБОЛ. Киберфутбол. GT Turkey Super LigОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
12:00
2414
12-е мая
Не начался
Fenerbahce SK (Deso)1922 Konyaspor (Planitarxis)
Основное время
2,26
4,00
2,50
3,40
2.50
1,29
12:00
2703
12-е мая
Не начался
Gaziantep FK (Don_4)Alanyaspor (Karetsos4)
Основное время
3,95
4,50
1,62
3,40
2.50
1,29
12:00
2938
12-е мая
Не начался
Yeni Malatyaspor (Samson)Kayserispor (Gerogiannisc)
Основное время
3,00
4,10
1,95
3,30
2.50
1,30
17:30
2842
12-е мая
Не начался
Caykur Rizespor (Lamalov)MKE Ankaragucu (Yaboymonde)
Основное время
2,95
4,20
1,95
3,40
2.50
1,29
18:00
3556
12-е мая
Не начался
Kayserispor (Gerogiannisc)Fenerbahce SK (Deso)
Основное время
2,10
4,00
2,75
18:30
3094
12-е мая
Не начался
1922 Konyaspor (Planitarxis)Genclerbirligi SK (Attilas_4)
Основное время
2,80
4,00
2,07
18:30
3480
12-е мая
Не начался
Alanyaspor (Karetsos4)Istanbul Basaksehir FK (Val)
Основное время
2,10
4,00
2,75
18:30
3141
12-е мая
Не начался
Antalyaspor (Gosas)Besiktas JK (Paularasyou)
Основное время
2,01
4,10
2,85
19:00
3107
12-е мая
Не начался
Galatasaray (Karo)Caykur Rizespor (Lamalov)
Основное время
2,10
4,00
2,75
19:00
3728
12-е мая
Не начался
Trabzonspor (Marley)Goztepe SK (Mitchef)
Основное время
2,95
4,20
1,95
3,40
2.50
1,29
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