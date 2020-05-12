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ФУТБОЛ. Киберфутбол. GT Premier LeagueОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
12:30
3786
12-е мая
Не начался
Burnley FC (Planitarxis)Chelsea FC (Lamalov)
Основное время
3,05
3,75
2,02
13:30
3730
12-е мая
Не начался
Aston Villa (Attilas_4)Liverpool FC (Deso)
Основное время
3,00
3,95
2,00
13:30
3743
12-е мая
Не начался
Everton (Mitchef)Tottenham Hotspur (Mpanis)
Основное время
3,00
3,95
2,00
13:30
3059
12-е мая
Не начался
Southampton FC (Don_4)Leicester City (Karetsos4)
Основное время
2,65
3,85
2,22
19:00
3047
12-е мая
Не начался
AFC Bournemouth (Gosas)Manchester United (Cobra4)
Основное время
3,00
3,90
2,00
19:30
3729
12-е мая
Не начался
Brighton And Hove Albion (Gerogiannisc)Norwich City (Samson)
Основное время
2,21
3,85
2,65
19:30
3058
12-е мая
Не начался
Manchester City (Spypsy)Southampton FC (Don_4)
Основное время
2,00
4,00
2,95
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