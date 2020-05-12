Моя линия
ФУТБОЛ. Киберфутбол. GT Premier LeagueОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12-е мая
Не начался
Основное время
3,05
3,75
2,02
—
—
—
12-е мая
Не начался
Основное время
3,00
3,95
2,00
—
—
—
12-е мая
Не начался
Основное время
3,00
3,95
2,00
—
—
—
12-е мая
Не начался
Основное время
2,65
3,85
2,22
—
—
—
12-е мая
Не начался
Основное время
3,00
3,90
2,00
—
—
—
12-е мая
Не начался
Основное время
2,21
3,85
2,65
—
—
—
12-е мая
Не начался
Основное время
2,00
4,00
2,95
—
—
—