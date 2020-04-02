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ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA. Pro Player CupОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
1300
2-е апреля
не начался
Ellevens ResendeNse Digo Araujo
Основное время
1,83
3,70
3,70
18:00
2069
2-е апреля
не начался
Roma SpiderkongSpqr Robert
Основное время
1,93
3,70
3,30
19:00
2059
2-е апреля
не начался
Gabrielpn R10Rodrigo12L
Основное время
2,13
3,60
2,95
19:00
2060
2-е апреля
не начался
Nse ViniNse Mlobaojr
Основное время
1,93
3,70
3,30
20:00
2070
2-е апреля
не начался
Inf JanozMlongaray7
Основное время
2,13
3,60
2,95
20:00
2061
2-е апреля
не начался
Spqr Felipe I5IBundled Brenner
Основное время
2,42
3,50
2,55
21:00
2062
2-е апреля
не начался
Bundled Felipe AbdKlinger R10
Основное время
2,55
3,50
2,42
21:00
2064
2-е апреля
не начался
Xphzin R10Cec Senna
Основное время
2,33
3,50
2,65
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