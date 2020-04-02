Моя линия
ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA. Pro Player CupОсновная линия
Победитель1X2
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2-е апреля
не начался
Основное время
1,83
3,70
3,70
—
—
—
2-е апреля
не начался
Основное время
1,93
3,70
3,30
—
—
—
2-е апреля
не начался
Основное время
2,13
3,60
2,95
—
—
—
2-е апреля
не начался
Основное время
1,93
3,70
3,30
—
—
—
2-е апреля
не начался
Основное время
2,13
3,60
2,95
—
—
—
2-е апреля
не начался
Основное время
2,42
3,50
2,55
—
—
—
2-е апреля
не начался
Основное время
2,55
3,50
2,42
—
—
—
2-е апреля
не начался
Основное время
2,33
3,50
2,65
—
—
—