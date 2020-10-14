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ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA. Лига ПроОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
14-е октября
Основное время
2,55
3,90
2,25
1,76
3.50
1,95
2,27
3.00
1,57
1,45
4.00
2,55
Основное время
2,21
4,80
2,32
2,02
3.50
1,71
1,66
4.00
2,09
—
Основное время
1,77
4,30
3,40
1,72
3.00
2,01
2,18
2.50
1,61
—
Основное время
3,45
4,10
1,79
1,88
3.00
1,82
1,55
3.50
2,30
2,37
2.50
1,52
Основное время
3,40
4,40
1,76
1,87
3.00
1,83
1,54
3.50
2,32
2,37
2.50
1,52
Основное время
4,10
5,40
1,51
1,81
3.50
1,90
2,41
3.00
1,51
1,49
4.00
2,44
14-е октября
Основное время
2,23
4,50
2,39
1,90
2.50
1,80
1,48
3.00
2,47
2,70
2.00
1,42
14-е октября
Основное время
2,40
4,40
2,25
1,83
3.50
1,87
1,51
4.00
2,40
2,42
3.00
1,50
Основное время
2,20
4,30
2,48
1,96
2.50
1,76
1,53
3.00
2,35
2,80
2.00
1,38