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Победитель1X2
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16:30
1989
14-е октября
Челси (Костин А.)Барселона (Скуратов П.)
Основное время
2,55
3,90
2,25
1,76
3.50
1,95
2,27
3.00
1,57
1,45
4.00
2,55
16:55
1797
14-е октября
Марсель (Гордейчик А.)Манчестер Юнайтед (Пелехацкий И.)
Основное время
2,21
4,80
2,32
2,02
3.50
1,71
1,66
4.00
2,09
17:45
2053
14-е октября
Барселона (Скуратов П.)Манчестер Юнайтед (Пелехацкий И.)
Основное время
1,77
4,30
3,40
1,72
3.00
2,01
2,18
2.50
1,61
18:10
1992
14-е октября
Пари Сен Жермен (Шемякин Д.)Марсель (Гордейчик А.)
Основное время
3,45
4,10
1,79
1,88
3.00
1,82
1,55
3.50
2,30
2,37
2.50
1,52
18:35
1994
14-е октября
Манчестер Юнайтед (Пелехацкий И.)Челси (Костин А.)
Основное время
3,40
4,40
1,76
1,87
3.00
1,83
1,54
3.50
2,32
2,37
2.50
1,52
19:00
2000
14-е октября
Пари Сен Жермен (Шемякин Д.)Барселона (Скуратов П.)
Основное время
4,10
5,40
1,51
1,81
3.50
1,90
2,41
3.00
1,51
1,49
4.00
2,44
19:25
2077
14-е октября
Марсель (Гордейчик А.)Челси (Костин А.)
Основное время
2,23
4,50
2,39
1,90
2.50
1,80
1,48
3.00
2,47
2,70
2.00
1,42
19:50
2001
14-е октября
Барселона (Скуратов П.)Марсель (Гордейчик А.)
Основное время
2,40
4,40
2,25
1,83
3.50
1,87
1,51
4.00
2,40
2,42
3.00
1,50
20:15
2091
14-е октября
Манчестер Юнайтед (Пелехацкий И.)Пари Сен Жермен (Шемякин Д.)
Основное время
2,20
4,30
2,48
1,96
2.50
1,76
1,53
3.00
2,35
2,80
2.00
1,38
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