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Победитель1X2
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15:48
5121
16-е июня
England (Taka)Франция (Mooneycb)
Основное время
2,90
2,90
2,70
15:48
5122
16-е июня
Italy (Sane4Ek8)Бразилия (Olle)
Основное время
2,24
2,65
4,20
16:00
5127
16-е июня
Italy (Sane4Ek8)Франция (Mooneycb)
Основное время
2,90
2,65
2,95
16:00
1657
16-е июня
Netherlands (Pablik)Бразилия (Olle)
Основное время
4,00
2,65
2,29
16:12
1876
16-е июня
Франция (Mooneycb)Netherlands (Pablik)
Основное время
2,70
2,75
3,05
16:24
2075
16-е июня
Netherlands (Pablik)England (Taka)
Основное время
2,90
3,00
2,60
16:24
1933
16-е июня
Бразилия (Olle)Франция (Mooneycb)
Основное время
3,85
2,50
2,50
16:36
2256
16-е июня
England (Taka)Бразилия (Olle)
Основное время
3,05
2,75
2,70
16:36
2482
16-е июня
Italy (Sane4Ek8)Netherlands (Pablik)
Основное время
3,40
2,60
2,60
16:48
2511
16-е июня
Бразилия (Olle)Italy (Sane4Ek8)
Основное время
4,50
2,65
2,19
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