1000
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ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA. Esports Battle. Retro InternationalОсновная линия
Победитель1X2
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16-е июня
Основное время
2,90
2,90
2,70
—
—
—
16-е июня
Основное время
2,24
2,65
4,20
—
—
—
16-е июня
Основное время
2,90
2,65
2,95
—
—
—
16-е июня
Основное время
4,00
2,65
2,29
—
—
—
Основное время
2,70
2,75
3,05
—
—
—
16-е июня
Основное время
2,90
3,00
2,60
—
—
—
16-е июня
Основное время
3,85
2,50
2,50
—
—
—
16-е июня
Основное время
3,05
2,75
2,70
—
—
—
16-е июня
Основное время
3,40
2,60
2,60
—
—
—
16-е июня
Основное время
4,50
2,65
2,19
—
—
—
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