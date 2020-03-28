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ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA. eSports Battle. Night Premier LeagueОсновная линия

Победитель1X2
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00:38
154
66 мин., 2-й тайм
Ливерпуль (KRaftVK)Манчестер Юнайтед (Kray)
20
30
Основное время
2,10
3.50
1,65
1,40
4.00
2,74
1,20
4.50
4,07
00:38
140
65 мин., 2-й тайм
Манчестер Сити (Upcake22)Тоттенхэм (MeLToSiK)
00
00
Основное время
3,75
1,80
3,61
1,97
0.50
1,74
1,32
1.00
3,09
00:50
146
Манчестер Юнайтед (Kray)Манчестер сити (Upcake22)
Заключение пари временно недоступно
00:50
179
Тоттенхэм (MeLToSiK)Арсенал (labotryas)
Заключение пари временно недоступно
01:02
178
Арсенал (labotryas)Манчестер Юнайтед (Kray)
Заключение пари временно недоступно
01:02
206
Манчестер Сити (Upcake22)Ливерпуль (KRaftVK)
Заключение пари временно недоступно
01:14
164
Ливерпуль (KRaftVK)Арсенал (labotryas)
Заключение пари временно недоступно
01:14
170
Манчестер Юнайтед (Kray)Тоттенхэм (MeLToSiK)
Заключение пари временно недоступно
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