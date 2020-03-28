Моя линия
ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA. eSports Battle. Night Premier LeagueОсновная линия
Победитель1X2
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66 мин., 2-й тайм
Основное время
—
2,10
3.50
1,65
1,40
4.00
2,74
1,20
4.50
4,07
65 мин., 2-й тайм
Основное время
3,75
1,80
3,61
1,97
0.50
1,74
1,32
1.00
3,09
—
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно