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03:50
117
8 мин., 1-й тайм
Наполи (Upcake22)Реал Мадрид (Kray)
00
00
Основное время
3,00
3,19
2,21
2,10
2.00
1,65
1,61
2.50
2,17
2,74
1.50
1,40
03:50
121
9 мин., 1-й тайм
Тоттенхэм (KRaftVK)Бавария Мюнхен (MeLToSiK)
00
00
Основное время
3,00
3,37
2,13
1,81
2.50
1,89
2,53
2.00
1,46
1,45
3.00
2,57
04:02
142
Пари Сен Жермен (GenaD)Наполи (Upcake22)
Заключение пари временно недоступно
04:02
128
Реал Мадрид (Kray)Тоттенхэм (KRaftVK)
Заключение пари временно недоступно
04:14
130
Бавария Мюнхен (MeLToSiK)Реал Мадрид (Kray)
Заключение пари временно недоступно
04:14
109
Тоттенхэм (KRaftVK)Пари Сен Жермен (GenaD)
Заключение пари временно недоступно
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