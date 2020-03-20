Моя линия
ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA. eSports Battle. Night Champions League BОсновная линия
Победитель1X2
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8 мин., 1-й тайм
Основное время
3,00
3,19
2,21
2,10
2.00
1,65
1,61
2.50
2,17
2,74
1.50
1,40
9 мин., 1-й тайм
Основное время
3,00
3,37
2,13
1,81
2.50
1,89
2,53
2.00
1,46
1,45
3.00
2,57
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно