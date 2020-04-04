Моя линия
ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA. eSports Battle. Italian Serie AОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
4-е апреля
не начался
Основное время
2,85
2,75
2,65
—
—
—
4-е апреля
не начался
Основное время
2,65
2,65
2,95
—
—
—
4-е апреля
не начался
Основное время
2,34
2,55
3,70
—
—
—
4-е апреля
не начался
Основное время
2,80
3,25
2,35
—
—
—
4-е апреля
не начался
Основное время
2,65
3,05
2,60
—
—
—
4-е апреля
не начался
Основное время
3,05
2,90
2,40
—
—
—
4-е апреля
не начался
Основное время
2,95
2,65
2,65
—
—
—
4-е апреля
не начался
Основное время
2,80
2,65
2,80
—
—
—
4-е апреля
не начался
Основное время
3,20
3,00
2,24
—
—
—
4-е апреля
не начался
Основное время
2,85
2,65
2,70
—
—
—
Показать ещёиз 6событий