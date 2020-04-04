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ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA. eSports Battle. Italian Serie AОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19:00
1374
4-е апреля
не начался
Аталанта (foggy)Милан (dangerdim77)
Основное время
2,85
2,75
2,65
19:00
1185
4-е апреля
не начался
Лацио (orlovsky1)Интер Милан (nikkitta)
Основное время
2,65
2,65
2,95
19:12
2180
4-е апреля
не начался
Интер Милан (nikkitta)Наполи (vrico)
Основное время
2,34
2,55
3,70
19:12
1565
4-е апреля
не начался
Милан (dangerdim77)Лацио (orlovsky1)
Основное время
2,80
3,25
2,35
19:24
1152
4-е апреля
не начался
Лацио (orlovsky1)Аталанта (foggy)
Основное время
2,65
3,05
2,60
19:24
2650
4-е апреля
не начался
Наполи (vrico)Милан (dangerdim77)
Основное время
3,05
2,90
2,40
19:36
2651
4-е апреля
не начался
Аталанта (foggy)Наполи (vrico)
Основное время
2,95
2,65
2,65
19:48
2652
4-е апреля
не начался
Интер Милан (nikkitta)Аталанта (foggy)
Основное время
2,80
2,65
2,80
19:48
2655
4-е апреля
не начался
Наполи (vrico)Лацио (orlovsky1)
Основное время
3,20
3,00
2,24
20:00
2656
4-е апреля
не начался
Интер Милан (nikkitta)Лацио (orlovsky1)
Основное время
2,85
2,65
2,70
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