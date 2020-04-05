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ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA. eSports Battle. Euro 2020Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12:30
2762
5-е апреля
не начался
France (Kodak)Belgium (Bombi1T0)
Основное время
2,70
2,70
2,85
12:42
2764
5-е апреля
не начался
Portugal (Arcos)Spain (Boulevard_Prospect)
Основное время
2,60
2,80
2,90
12:54
2765
5-е апреля
не начался
Germany (Kravark)Франция (kodak)
Основное время
2,19
2,95
3,40
13:42
2766
5-е апреля
не начался
Испания (boulevard_prospect)Португалия (arcos)
Основное время
2,90
2,80
2,60
13:54
2767
5-е апреля
не начался
Франция (kodak)Германия (kravark)
Основное время
3,40
2,95
2,19
14:06
2768
5-е апреля
не начался
Португалия (arcos)Бельгия (bombi1t0)
Основное время
1,98
2,90
4,20
14:18
2769
5-е апреля
не начался
Германия (kravark)Испания (boulevard_prospect)
Основное время
2,95
2,80
2,55
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