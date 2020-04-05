Моя линия
ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA. eSports Battle. Euro 2020Основная линия
Победитель1X2
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5-е апреля
не начался
Основное время
2,70
2,70
2,85
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
2,60
2,80
2,90
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
2,19
2,95
3,40
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
2,90
2,80
2,60
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
3,40
2,95
2,19
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
1,98
2,90
4,20
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
2,95
2,80
2,55
—
—
—