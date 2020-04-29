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ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA. eSports Battle. Champions League AОсновная линия

Победитель1X2
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19:30
4169
29-е апреля
Не начался
Манчестер Сити (Fearggwp)Пари Сен Жермен (Flewless_Phoenix)
Основное время
2,46
2,90
2,95
1,53
2.50
2,40
19:42
4201
29-е апреля
Не начался
Ливерпуль (kalibra)Реал Мадрид (Salayyy)
Основное время
2,30
2,95
3,20
19:54
4203
29-е апреля
Не начался
Барселона (Chellovekk)Манчестер Сити (Fearggwp)
Основное время
3,20
2,85
2,33
19:54
4200
29-е апреля
Не начался
Реал Мадрид (Salayyy)Пари Сен Жермен (Flewless_Phoenix)
Основное время
3,50
3,00
2,12
20:06
2495
29-е апреля
Не начался
Манчестер Сити (Fearggwp)Реал Мадрид (Salayyy)
Основное время
2,20
2,90
3,45
1,53
2.50
2,40
20:06
4211
29-е апреля
Не начался
Пари Сен Жермен (Flewless_Phoenix)Ливерпуль (kalibra)
Основное время
2,85
2,90
2,55
20:30
4205
29-е апреля
Не начался
Ливерпуль (kalibra)Барселона (Chellovekk)
Основное время
2,32
2,90
3,20
20:30
4171
29-е апреля
Не начался
Пари Сен Жермен (Flewless_Phoenix)Манчестер Сити (Fearggwp)
Основное время
3,00
3,10
2,31
1,57
2.50
2,30
20:42
4213
29-е апреля
Не начался
Реал Мадрид (Salayyy)Ливерпуль (kalibra)
Основное время
3,20
2,90
2,29
20:54
4234
29-е апреля
Не начался
Пари Сен Жермен (Flewless_Phoenix)Реал Мадрид (Salayyy)
Основное время
2,10
2,95
3,60
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