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ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA. eSports Battle. Champions League AОсновная линия
Победитель1X2
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29-е апреля
Не начался
Основное время
2,46
2,90
2,95
1,53
2.50
2,40
—
—
29-е апреля
Не начался
Основное время
2,30
2,95
3,20
—
—
—
29-е апреля
Не начался
Основное время
3,20
2,85
2,33
—
—
—
29-е апреля
Не начался
Основное время
3,50
3,00
2,12
—
—
—
29-е апреля
Не начался
Основное время
2,20
2,90
3,45
1,53
2.50
2,40
—
—
29-е апреля
Не начался
Основное время
2,85
2,90
2,55
—
—
—
29-е апреля
Не начался
Основное время
2,32
2,90
3,20
—
—
—
29-е апреля
Не начался
Основное время
3,00
3,10
2,31
1,57
2.50
2,30
—
—
29-е апреля
Не начался
Основное время
3,20
2,90
2,29
—
—
—
29-е апреля
Не начался
Основное время
2,10
2,95
3,60
—
—
—
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