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ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA. Bundesliga. Home ChallengeОсновная линия

Победитель1X2
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17:30
1022
28-е марта
не начался
SpVgg Greuther Furth (Fabio Sabbagh)TSG 1899 Hoffenheim
Основное время
7,40
5,80
1,28
2,75
2.50
1,42
17:30
1456
28-е марта
не начался
SpVgg Greuther Furth (Timothy Tillman)TSG 1899 Hoffenheim (Munas Dabbur)
Основное время
7,20
5,60
1,29
3,60
2.50
1,27
18:20
1134
28-е марта
не начался
Hertha BSC (Elias Nerlich)SC Paderborn 07 (Lucas Fiedler)
Основное время
2,07
3,90
2,85
2,12
2.50
1,67
18:20
1466
28-е марта
не начался
Hertha BSC (Maximilian Mittelstadt)SC Paderborn 07 (Rifet Kapic)
Основное время
2,08
3,85
2,85
2,12
2.50
1,67
19:10
1468
28-е марта
не начался
FSV Mainz 05 (Daniel Brosinski)Borussia Dortmund (Achraf Hakimi)
Основное время
2,95
3,70
2,09
2,12
2.50
1,67
19:10
1319
28-е марта
не начался
FSV Mainz 05 (Julian Greis)Borussia Dortmund (Erne Embeli)
Основное время
2,90
3,65
2,12
2,12
2.50
1,67
20:00
1472
28-е марта
не начался
FC St Pauli (Marvin Knoll)FC Schalke 04 (Nassim Boujellab)
Основное время
8,40
5,80
1,25
3,05
2.50
1,34
20:50
1111
28-е марта
не начался
1. FC Koln (Rafael Czichos)VfB Stuttgart (Atakan Karazor)
Основное время
1,53
4,00
5,40
20:50
1446
28-е марта
не начался
1. FC Koln (Tim Katnawatos)VfB Stuttgart (Tisi Schubech)
Основное время
1,52
4,00
5,40
21:40
1477
28-е марта
не начался
Dynamo Dresden (Baris Atik)Eintracht Frankfurt (Nils Stendera)
Основное время
8,40
5,80
1,25
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