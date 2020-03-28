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Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
28-е марта
не начался
Основное время
7,40
5,80
1,28
2,75
2.50
1,42
—
—
28-е марта
не начался
Основное время
7,20
5,60
1,29
3,60
2.50
1,27
—
—
28-е марта
не начался
Основное время
2,07
3,90
2,85
2,12
2.50
1,67
—
—
28-е марта
не начался
Основное время
2,08
3,85
2,85
2,12
2.50
1,67
—
—
28-е марта
не начался
Основное время
2,95
3,70
2,09
2,12
2.50
1,67
—
—
28-е марта
не начался
Основное время
2,90
3,65
2,12
2,12
2.50
1,67
—
—
28-е марта
не начался
Основное время
8,40
5,80
1,25
3,05
2.50
1,34
—
—
28-е марта
не начался
Основное время
1,53
4,00
5,40
—
—
—
28-е марта
не начался
Основное время
1,52
4,00
5,40
—
—
—
28-е марта
не начался
Основное время
8,40
5,80
1,25
—
—
—
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