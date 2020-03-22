Моя линия
ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA 20. Ultimate Quaran-Team CupОсновная линия
Победитель1X2
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22-е марта
Основное время
2,45
3,30
2,45
2,00
2.50
1,72
—
—
22-е марта
Основное время
1,74
3,85
3,75
1,90
3.00
1,80
—
—
22-е марта
Основное время
10,00
6,00
1,18
1,80
3.50
1,90
—
—
22-е марта
Основное время
2,35
3,50
2,50
2,20
2.50
1,60
—
—
22-е марта
Основное время
3,05
3,50
2,06
2,05
2.50
1,68
—
—
22-е марта
Основное время
2,08
3,45
3,05
2,05
2.50
1,68
—
—