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ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA 20. Ultimate Quaran-Team CupОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
1388
22-е марта
Аккрингтон СтэнлиУиком
Основное время
2,45
3,30
2,45
2,00
2.50
1,72
22:00
1402
22-е марта
ДС ЮнайтедСельта
Основное время
1,74
3,85
3,75
1,90
3.00
1,80
22:00
1084
22-е марта
Лейтон ОриентЛокомотив Москва
Основное время
10,00
6,00
1,18
1,80
3.50
1,90
22:00
1721
22-е марта
НорвичФлитвуд Таун
Основное время
2,35
3,50
2,50
2,20
2.50
1,60
22:00
1534
22-е марта
РедингКристал Пэлэс
Основное время
3,05
3,50
2,06
2,05
2.50
1,68
22:00
1719
22-е марта
СтивениджБлэкпул
Основное время
2,08
3,45
3,05
2,05
2.50
1,68
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