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ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA 20. #Homecup. Турнир среди профессиональных игроковОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
Заключение пари временно недоступно
Основное время
2,25
5,00
2,20
1,90
6.50
1,80
—
—
Основное время
8,50
12,00
1,11
1,75
7.50
1,96
—
—
ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA 20. #Homecup. Турнир среди профессиональных игроковИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
Итоги
1,90
—
—
—
Итоги
2,90
—
—
—
Итоги
2,80
—
—
—
Итоги
14,00
—
—
—