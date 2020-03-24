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ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA 20. #Homecup. Турнир среди профессиональных игроковОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
239
Испания (Луис Фернандес)Спортинг Хихон (Кристиан Джоэл)
Заключение пари временно недоступно
21:00
1515
24-е марта
Испания (Луис Фернандес)Спортинг Хихон (Кристиан Джоэл)
Основное время
2,25
5,00
2,20
1,90
6.50
1,80
21:30
1527
24-е марта
Хоффенхайм (Мунас Даббур)Вольфсбург (Бенедикт Бауэр)
Основное время
8,50
12,00
1,11
1,75
7.50
1,96

ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA 20. #Homecup. Турнир среди профессиональных игроковИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
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