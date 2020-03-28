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ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA 20. Bundesliga Home Challenge Game 1Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
17:30
1022
28-е марта
не начался
Гройтер Фюрт (Fabio Sabbagh)Хоффенхайм (Marcel Schwarz)
Основное время
7,40
5,80
1,28
2,75
2.50
1,42
18:20
1134
28-е марта
не начался
Герта (Elias Nerlich)Падерборн 07 (Lucas Fiedler)
Основное время
2,28
4,40
2,35
2,02
3.00
1,74
1,62
3.50
2,21
2,55
2.50
1,47
19:10
1319
28-е марта
не начался
Майнц 05 (Julian Greis)Боруссия Дортмунд (Erne Embeli)
Основное время
2,90
3,65
2,12
2,12
2.50
1,67
20:50
1446
28-е марта
не начался
1. FC Koln (Tim Katnawatos)VfB Stuttgart (Tisi Schubech)
Основное время
1,52
4,00
5,40
22:30
1447
28-е марта
не начался
FC Augsburg (Yannic Bederke)Hannover 96 (Marcel Deutscher)
Основное время
2,95
4,10
1,97
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