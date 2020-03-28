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ФУТБОЛ. Киберфутбол. FIFA 20. Bundesliga Home Challenge Game 1Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
28-е марта
не начался
Основное время
7,40
5,80
1,28
2,75
2.50
1,42
—
—
28-е марта
не начался
Основное время
2,28
4,40
2,35
2,02
3.00
1,74
1,62
3.50
2,21
2,55
2.50
1,47
28-е марта
не начался
Основное время
2,90
3,65
2,12
2,12
2.50
1,67
—
—
28-е марта
не начался
Основное время
1,52
4,00
5,40
—
—
—
28-е марта
не начался
Основное время
2,95
4,10
1,97
—
—
—