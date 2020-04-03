Моя линия
ФУТБОЛ. Киберфутбол. Esports Battle. Night Champions League BОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
3-е апреля
не начался
Основное время
2,60
2,90
2,75
1,73
2.50
2,04
—
—
3-е апреля
не начался
Основное время
2,65
2,48
3,25
1,41
2.50
2,80
—
—
3-е апреля
не начался
Основное время
2,90
2,70
2,65
1,47
2.50
2,60
—
—
3-е апреля
не начался
Основное время
2,90
2,75
2,60
1,56
2.50
2,32
—
—
3-е апреля
не начался
Основное время
—
1,45
2.50
2,60
—
—
3-е апреля
не начался
Основное время
2,75
2,38
3,25
1,34
2.50
3,05
—
—
3-е апреля
не начался
Основное время
2,19
2,85
3,50
1,72
2.50
2,05
—
—
3-е апреля
не начался
Основное время
2,55
2,55
3,30
1,41
2.50
2,80
—
—
3-е апреля
не начался
Основное время
3,25
2,48
2,60
1,41
2.50
2,80
—
—
3-е апреля
не начался
Основное время
2,65
2,70
2,90
1,47
2.50
2,60
—
—