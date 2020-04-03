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ФУТБОЛ. Киберфутбол. Esports Battle. Night Champions League BОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
02:06
1600
3-е апреля
не начался
Tottenham (Labotryas)FC Bayern Munich (Kray)
Основное время
2,60
2,90
2,75
1,73
2.50
2,04
02:18
1633
3-е апреля
не начался
FC Bayern Munich (Kray)SSC Napoli (Meltosik)
Основное время
2,65
2,48
3,25
1,41
2.50
2,80
02:18
1457
3-е апреля
не начался
Paris Saint Germain (Kraftvk)Tottenham (Labotryas)
Основное время
2,90
2,70
2,65
1,47
2.50
2,60
02:30
2101
3-е апреля
не начался
Paris Saint Germain (Kraftvk)SSC Napoli (Meltosik)
Основное время
2,90
2,75
2,60
1,56
2.50
2,32
02:42
1010
3-е апреля
не начался
SSC Napoli (Meltosik)Real Madrid (Upcake22)
Основное время
1,45
2.50
2,60
02:54
2097
3-е апреля
не начался
Real Madrid (Upcake22)FC Bayern Munich (Kray)
Основное время
2,75
2,38
3,25
1,34
2.50
3,05
02:54
1917
3-е апреля
не начался
Tottenham (Labotryas)SSC Napoli (Meltosik)
Основное время
2,19
2,85
3,50
1,72
2.50
2,05
03:06
2100
3-е апреля
не начался
Paris Saint Germain (Kraftvk)Real Madrid (Upcake22)
Основное время
2,55
2,55
3,30
1,41
2.50
2,80
03:18
2095
3-е апреля
не начался
SSC Napoli (Meltosik)FC Bayern Munich (Kray)
Основное время
3,25
2,48
2,60
1,41
2.50
2,80
03:18
2096
3-е апреля
не начался
Tottenham (Labotryas)Paris Saint Germain (Kraftvk)
Основное время
2,65
2,70
2,90
1,47
2.50
2,60
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