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ФУТБОЛ. Киберфутбол. Epremier League InvitationalОсновная линия

Победитель1X2
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16:00
3315
21-е апреля
Не начался
Бернли (Dwight Mcneil)Вест Хэм Юнайтед (Ryan Fredericks)
Основное время
3,00
4,90
1,81
14:00
3316
22-е апреля
Не начался
Манчестер Сити (Raheem Sterling)Кристал Пэлас (Wilfried Zaha)
Основное время
1,99
4,60
2,75
15:00
3317
22-е апреля
Не начался
Манчестер Юнайтед (Tom Grennan)Ливерпуль (trent Alexander-arnold)
Основное время
3,80
5,00
1,59
17:00
3318
22-е апреля
Не начался
Тоттенхэм Хотспур (Moussa Sissoko)Ньюкасл Юнайтед (Christian Atsu)
Основное время
1,96
4,80
2,70
14:00
3319
23-е апреля
Не начался
Вулверхэмптон Уондерерс (Diogo Jota)Лестер Сити (Wilfred Ndidi)
Основное время
1,46
5,40
4,50
15:00
3321
23-е апреля
Не начался
Норвич Сити (Todd Cantwell)Шеффилд Юнайтед (Lys Mousset)
Основное время
1,63
5,00
3,65
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