Моя линия
ФУТБОЛ. Киберфутбол. Epremier League InvitationalОсновная линия
Победитель1X2
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21-е апреля
Не начался
Основное время
3,00
4,90
1,81
—
—
—
22-е апреля
Не начался
Основное время
1,99
4,60
2,75
—
—
—
22-е апреля
Не начался
Основное время
3,80
5,00
1,59
—
—
—
22-е апреля
Не начался
Основное время
1,96
4,80
2,70
—
—
—
23-е апреля
Не начался
Основное время
1,46
5,40
4,50
—
—
—
23-е апреля
Не начался
Основное время
1,63
5,00
3,65
—
—
—