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ФУТБОЛ. Киберфутбол. 3-й дивизион FUFVОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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05:30
151
11 мин., 2-й тайм
БасаньесКА Алто Перу
10
00
10
Формат: Тайм - 6 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
1,25
4,15
20,00
1,70
1.50
2,05
1,10
2.50
6,25
-
3.50
13,25
05:30
327
9 мин., 2-й тайм
Ла ФавелаСеррито
00
01
01
Формат: Тайм - 6 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
45
7,75
1,09
2,55
1.50
1,50
1,30
2.50
3,20
1,06
3.50
8,00
05:30
323
7 мин., 2-й тайм
ЛобосЛа Лус
00
00
00
Формат: Тайм - 6 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
2,10
2,70
4,40
1,75
1.50
2,05
4,30
0.50
1,22
1,20
2.50
4,15
05:30
321
12 мин., 2-й тайм
ТайваньВилья Эспаньола
01
21
22
Формат: Тайм - 6 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
05:30
324
12 мин., Завершен
Хача ТизаПески Бойз
00
04
04
Формат: Тайм - 6 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
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