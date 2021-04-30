Избранное
LIVE13
Видео
4
Скоро
Популярное234Российская Премьер-Лига29Лига чемпионов УЕФА9Лига Европы УЕФА2АПЛ24Примера23Серия A22Бундеслига20Германия. Кубок6Лига 126NHL20Товарищеские матчи2WTA. Мадрид. Испания36Бой Бивол Д. vs Ричардс К.1NBA. Регулярный чемпионат7Евролига. Мужчины. Плей-офф4Лига Про. Мужчины. Зал А42Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Снукер
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Казахстан. Премьер-Лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
08:00
116
14 мин., 1-й тайм
БИИК Казыгурт (ж)Кызыл Орда (ж)
20
00
20
Основное время
1,99
16.50
1,73
1,67
17.50
2,08
2,47
15.50
1,48
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию4
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru