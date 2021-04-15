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ФУТБОЛ. Катар. Кубок ФАОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
259
53 мин., 2-й тайм
Аль Ахли ДохаАль Месаймир
11
00
11
Основное время
1,62
3,00
7,50
1,68
3.50
2,11
2,90
3.00
1,38
1,27
4.00
3,54
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