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ФУТБОЛ. Катар. Кубок 2-й лигиОсновная линия

Победитель1X2
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19:15
325
43 мин., 1-й тайм
Аль МесаймирАль Муайдар
11
11
Основное время
2,20
2,75
3,75
1,82
3.50
1,92
1,36
4.00
2,99
3,20
3.00
1,32
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