Избранное
LIVE159
Видео
46
Скоро
Популярное375Российская Премьер-Лига42АПЛ25Бундеслига33Примера35Серия A22Лига 143Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф24Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина30NHL. Регулярный чемпионат57NBA. Регулярный чемпионат17Лига Про. Москва1TT-Cup5
Моя линия
Острая линия
Футбол8
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Гольф
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ФУТБОЛ. Камерун. Премьер-ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:00
7879
1-е марта
не начался
Йонг Спортс АкадемиКэнон Спортиф де Яунд
Основное время
1,90
3,15
4,10
2,16
2.00
1,65
1,62
2.50
2,20
2,85
1.50
1,39
15:00
7875
1-е марта
не начался
Тоннер ЯундеБамбутос Мбуда
Основное время
3,10
2,75
2,45
1,90
1.50
1,84
1,43
2.00
2,70
3,40
1.00
1,29
17:00
7880
1-е марта
не начался
Авьон АкадемиФутчеу
Основное время
3,05
2,90
2,39
1,71
2.00
2,06
2,30
1.50
1,58
1,41
2.50
2,75
17:00
7882
1-е марта
не начался
Драгон ЯундеКотон Спорт
Основное время
3,40
2,90
2,22
1,70
2.00
2,08
2,28
1.50
1,58
1,41
2.50
2,80
17:00
7881
1-е марта
не начался
ПВД БамендаЭдинг Спорт
Основное время
1,55
3,75
5,60
1,74
2.50
2,02
2,40
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
17:00
7884
1-е марта
не начался
Стад РенардПантере Ду Нде
Основное время
1,73
3,30
4,80
1,69
2.00
2,09
2,26
1.50
1,60
1,41
2.50
2,80
17:00
7885
1-е марта
не начался
УМС де ЛумАС Фортуна
Основное время
1,61
3,55
5,40
1,69
2.00
2,09
2,25
1.50
1,60
1,41
2.50
2,75
17:00
7883
1-е марта
не начался
Фову де БахамКоломбе
Основное время
2,80
2,70
2,80
2,03
1.50
1,73
1,51
2.00
2,45
1,31
2.50
3,25
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию46
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru