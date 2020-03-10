Моя линия
ФУТБОЛ. Камбоджа. КубокОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
55 мин., 2-й тайм
БаттамбангПоусат
10
00
10
Основное время
1,40
4,00
8,50
2,25
2.00
1,60
1,54
2.50
2,38
3,20
1.50
1,32
53 мин., 2-й тайм
Заключение пари временно недоступно
54 мин., 2-й тайм
ПрейвэнгРатанакири
71
01
72
Заключение пари временно недоступно
57 мин., 2-й тайм
ПрэахвихеаКампонгтхом
21
00
21
Основное время
1,36
4,33
8,50
1,97
4.50
1,78
1,45
5.00
2,63
3,39
4.00
1,29