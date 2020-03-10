Избранное
LIVE67
Видео
25
Скоро
Популярное217Российская Премьер-Лига50Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф53Лига Европы УЕФА. Плей-офф23Примера26АПЛ16КХЛ. Кубок Гагарина16NHL. Регулярный чемпионат22NBA. Регулярный чемпионат10Регби. ЧЕ-20201
Моя линия
Острая линия
Футбол4
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Пляжный волейбол
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ФУТБОЛ. Камбоджа. КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
11:00
154
55 мин., 2-й тайм
БаттамбангПоусат
10
00
10
Основное время
1,40
4,00
8,50
2,25
2.00
1,60
1,54
2.50
2,38
3,20
1.50
1,32
11:00
183
53 мин., 2-й тайм
КампонгчнангБантеймеантьей
10
00
10
Заключение пари временно недоступно
11:00
191
54 мин., 2-й тайм
ПрейвэнгРатанакири
71
01
72
Заключение пари временно недоступно
11:00
189
57 мин., 2-й тайм
ПрэахвихеаКампонгтхом
21
00
21
Основное время
1,36
4,33
8,50
1,97
4.50
1,78
1,45
5.00
2,63
3,39
4.00
1,29
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию25
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru