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ФУТБОЛ. Израиль. Премьер-Лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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14:00
1044
24-е декабря
Маккаби Кишронот Хадера (ж)ФК Маккаби Голон
Основное время
1,56
4,60
4,30
1,79
4.00
1,95
2,20
3.50
1,63
1,53
4.50
2,39
20:20
1375
24-е декабря
Университет ТА (ж)Маккаби Бнот Эмек Хефер (ж)
Основное время
1,61
4,40
4,10
2,06
3.50
1,71
1,68
4.00
2,11
1,47
4.50
2,55
21:20
1122
24-е декабря
Hapoel Petach-TikvaМаккаби Кирьят Гат (ж)
Основное время
18,00
11,00
1,06
1,89
5.00
1,85
1,62
5.50
2,22
2,25
4.50
1,60
21:30
1040
24-е декабря
Бнот Нетания (ж)Hapoel Beer Sheva
Основное время
3,00
3,75
2,05
1,75
3.50
2,01
2,22
3.00
1,61
2,75
2.50
1,42
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