1000
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ФУТБОЛ. Израиль. Премьер-Лига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
24-е декабря
Основное время
1,56
4,60
4,30
1,79
4.00
1,95
2,20
3.50
1,63
1,53
4.50
2,39
24-е декабря
Основное время
1,61
4,40
4,10
2,06
3.50
1,71
1,68
4.00
2,11
1,47
4.50
2,55
24-е декабря
Основное время
18,00
11,00
1,06
1,89
5.00
1,85
1,62
5.50
2,22
2,25
4.50
1,60
24-е декабря
Основное время
3,00
3,75
2,05
1,75
3.50
2,01
2,22
3.00
1,61
2,75
2.50
1,42