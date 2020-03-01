Моя линия
ФУТБОЛ. Израиль. Премьер-ЛигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,50
2,95
2,85
1,96
2.00
1,78
1,53
2.50
2,39
2,60
1.50
1,45
29-е февраля
не начался
Основное время
9,60
4,60
1,30
1,83
2.50
1,91
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,60
29-е февраля
не начался
Основное время
2,55
2,95
2,75
1,98
2.00
1,77
1,54
2.50
2,38
2,65
1.50
1,45
29-е февраля
не начался
Основное время
2,00
3,05
3,80
2,06
2.00
1,71
1,58
2.50
2,29
2,75
1.50
1,42
1-е марта
не начался
Основное время
2,90
2,90
2,50
2,02
2.00
1,74
1,56
2.50
2,34
2,70
1.50
1,43
1-е марта
не начался
Основное время
1,49
3,80
6,40
1,75
2.50
2,01
2,42
2.00
1,52
3,15
1.50
1,33
1-е марта
не начался
Основное время
1,98
3,25
3,65
1,84
2.50
1,89
1,48
3.00
2,55
2,65
2.00
1,44