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ФУТБОЛ. Израиль. Лига Леумит. Север. До 19 летОсновная линия

Победитель1X2
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10:00
125
45 мин., Перерыв
Хапоэль Акко (мол)Хапоэль Хайфа (мол)
02
00
02
Основное время
2,08
3.50
1,66
1,35
4.50
2,95
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