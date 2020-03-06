Моя линия
ФУТБОЛ. Израиль. Лига ЛеумитОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
6-е марта
не начался
Основное время
2,55
3,25
2,55
1,71
2.50
2,06
2,34
2.00
1,55
3,05
1.50
1,34
6-е марта
не начался
Основное время
2,32
3,25
2,85
1,73
2.50
2,03
2,40
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
6-е марта
не начался
Основное время
2,60
3,25
2,55
1,73
2.50
2,03
2,40
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
6-е марта
не начался
Основное время
1,95
3,35
3,60
1,69
2.50
2,09
2,29
2.00
1,58
3,00
1.50
1,36