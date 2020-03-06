Избранное
LIVE98
Видео
27
Скоро
Популярное260Российская Премьер-Лига57Россия. Кубок14Англия. Кубок17Германия. Кубок10Испания. Кубок7Франция. Кубок7Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф24КХЛ. Кубок Гагарина35NHL. Регулярный чемпионат27NBA. Регулярный чемпионат19Регби. ЧЕ-20201Лига Про. Москва2
Моя линия
Острая линия
Футбол4
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ФУТБОЛ. Израиль. Лига ЛеумитОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
1026
6-е марта
не начался
Кафр КасемХапоэль Катамон
Основное время
2,55
3,25
2,55
1,71
2.50
2,06
2,34
2.00
1,55
3,05
1.50
1,34
16:00
1843
6-е марта
не начался
Хапоэль Петах ТикваБейтар Тель Авив Бат Ям
Основное время
2,32
3,25
2,85
1,73
2.50
2,03
2,40
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
16:00
1806
6-е марта
не начался
Хапоэль Рамат ха ШаронХапоэль Ришон ле Цион
Основное время
2,60
3,25
2,55
1,73
2.50
2,03
2,40
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
16:00
1653
6-е марта
не начался
Хапоэль Умм эль ФахмХапоэль Акко
Основное время
1,95
3,35
3,60
1,69
2.50
2,09
2,29
2.00
1,58
3,00
1.50
1,36
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию27
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru