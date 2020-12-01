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ФУТБОЛ. Израиль. Лига Алеф. ЮгОсновная линия

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19:00
301
84 мин., 2-й тайм
Хапоэль АшкелонНордия Иерусалим
00
00
00
Основное время
5,37
1,27
7,85
1,32
0.50
3,07
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