Избранное
LIVE110
Видео
36
Скоро
Популярное426Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига45Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф25Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат39WTA. Доха. Катар2NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open3Лига Про. Москва2TT-Cup5
Моя линия
Острая линия
Футбол7
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ФУТБОЛ. Израиль. Премьер-ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
5114
29-е февраля
не начался
Хапоэль Кфар СабаХапоэль Раанана
Основное время
2,50
2,95
2,85
1,96
2.00
1,78
1,53
2.50
2,39
2,60
1.50
1,45
18:15
5143
29-е февраля
не начался
Маккаби НетанияМаккаби Тель Авив
Основное время
9,60
4,60
1,30
1,83
2.50
1,91
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,60
20:50
3199
29-е февраля
не начался
Бней Иегуда ТАХапоэль Хайфа
Основное время
2,55
2,95
2,75
1,98
2.00
1,77
1,54
2.50
2,38
2,65
1.50
1,45
20:50
5103
29-е февраля
не начался
Хапоэль Тель АвивХапоэль Хадера
Основное время
2,00
3,05
3,80
2,06
2.00
1,71
1,58
2.50
2,29
2,75
1.50
1,42
20:00
5147
1-е марта
не начался
Секция Нес ЦионаХапоэль Ирони Кирьят Шмона
Основное время
2,90
2,90
2,50
2,02
2.00
1,74
1,56
2.50
2,34
2,70
1.50
1,43
21:00
5089
1-е марта
не начался
Бейтар ИерусалимАшдод
Основное время
1,49
3,80
6,40
1,75
2.50
2,01
2,42
2.00
1,52
3,15
1.50
1,33
21:15
5145
1-е марта
не начался
Маккаби ХайфаХапоэль Беэр Шева
Основное время
1,98
3,25
3,65
1,84
2.50
1,89
1,48
3.00
2,55
2,65
2.00
1,44
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию36
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru