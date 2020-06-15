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ФУТБОЛ. Южная Корея. WK-лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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13:00
2863
15-е июня
Хёндэ Стил (ж)Сувон УДК (ж)
Основное время
1,23
6,20
8,80
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