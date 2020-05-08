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ФУТБОЛ. Южная Корея. Южная Корея. К-лигаОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
8-е мая
Не начался
Основное время
1,66
3,65
4,70
1,79
2.50
1,95
2,50
2.00
1,48
1,43
3.00
2,70
9-е мая
Не начался
Основное время
1,61
3,75
5,00
1,84
2.50
1,90
1,46
3.00
2,60
2,60
2.00
1,45
9-е мая
Не начался
Основное время
3,05
3,20
2,23
1,71
2.50
2,06
2,34
2.00
1,55
3,10
1.50
1,34
9-е мая
Не начался
Основное время
2,43
3,05
2,85
1,65
2.50
2,16
2,22
2.00
1,61
2,95
1.50
1,37
10-е мая
Не начался
Основное время
1,97
3,25
3,65
1,71
2.50
2,06
2,35
2.00
1,55
3,10
1.50
1,34
10-е мая
Не начался
Основное время
2,75
3,25
2,39
1,85
2.50
1,89
1,48
3.00
2,55
2,70
2.00
1,44
ФУТБОЛ. Южная Корея. Южная Корея. К-лигаСтатистика
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
8-е мая
Хозяева (голы)Гости (голы)
6 матчей Южная Корея. К-лига, 08.05-10.05.20
Забитые голы (основное время)
1,52
7,50
3,35
1,72
15.50
2,00
2,10
14.50
1,65
1,47
16.50
2,50