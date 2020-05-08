Моя линия
ФУТБОЛ. Южная Корея. К-лигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
8-е мая
Не начался
Основное время
1,73
3,50
4,40
1,76
2.50
1,99
2,46
2.00
1,51
1,41
3.00
2,80
9-е мая
Не начался
Основное время
1,66
3,70
4,60
1,84
2.50
1,90
1,46
3.00
2,60
2,60
2.00
1,45
9-е мая
Не начался
Основное время
3,15
3,20
2,18
1,71
2.50
2,06
2,34
2.00
1,55
3,10
1.50
1,34
9-е мая
Не начался
Основное время
2,47
3,10
2,75
1,67
2.50
2,12
2,26
2.00
1,59
3,00
1.50
1,36
10-е мая
Не начался
Основное время
1,96
3,25
3,70
1,71
2.50
2,06
2,35
2.00
1,55
3,10
1.50
1,34
10-е мая
Не начался
Основное время
2,85
3,20
2,37
1,77
2.50
1,98
2,49
2.00
1,50
1,42
3.00
2,75