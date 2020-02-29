Моя линия
ФУТБОЛ. ЮАР. Премьер-ЛигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
41 мин., 1-й тайм
Основное время
1,29
4,33
12,00
1,58
2.50
2,29
2,38
2.00
1,54
3,54
1.50
1,27
29-е февраля
не начался
Основное время
2,20
3,00
3,30
2,08
2.00
1,69
1,59
2.50
2,27
2,80
1.50
1,41
29-е февраля
не начался
Основное время
2,60
2,95
2,75
2,14
2.00
1,66
1,61
2.50
2,23
2,85
1.50
1,39
29-е февраля
не начался
Основное время
2,50
2,90
2,90
1,88
2.00
1,85
1,50
2.50
2,49
2,55
1.50
1,48
29-е февраля
не начался
Основное время
2,47
2,90
2,90
1,94
2.00
1,80
1,52
2.50
2,42
2,60
1.50
1,46
1-е марта
не начался
Основное время
2,06
3,10
3,50
2,13
2.00
1,67
1,61
2.50
2,23
2,80
1.50
1,40
1-е марта
не начался
Основное время
2,50
3,00
2,80
2,08
2.00
1,70
1,59
2.50
2,27
2,75
1.50
1,41