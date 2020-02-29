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ФУТБОЛ. ЮАР. Премьер-ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
228
41 мин., 1-й тайм
Марицбург ЮнайтедСтелленбос
10
10
Основное время
1,29
4,33
12,00
1,58
2.50
2,29
2,38
2.00
1,54
3,54
1.50
1,27
16:30
6271
29-е февраля
не начался
Голден ЭрроузХайлендс Парк
Основное время
2,20
3,00
3,30
2,08
2.00
1,69
1,59
2.50
2,27
2,80
1.50
1,41
16:30
6273
29-е февраля
не начался
Орландо ПайретсКайзер Чифс
Основное время
2,60
2,95
2,75
2,14
2.00
1,66
1,61
2.50
2,23
2,85
1.50
1,39
19:00
1553
29-е февраля
не начался
Чиппа ЮнайтедАмазулу
Основное время
2,50
2,90
2,90
1,88
2.00
1,85
1,50
2.50
2,49
2,55
1.50
1,48
21:15
4376
29-е февраля
не начался
Суперспорт ЮнайтедБидвест Витс
Основное время
2,47
2,90
2,90
1,94
2.00
1,80
1,52
2.50
2,42
2,60
1.50
1,46
16:30
7569
1-е марта
не начался
Бломфонтейн СелтикБарока
Основное время
2,06
3,10
3,50
2,13
2.00
1,67
1,61
2.50
2,23
2,80
1.50
1,40
16:30
7568
1-е марта
не начался
Полокване СитиБлэк Леопардз
Основное время
2,50
3,00
2,80
2,08
2.00
1,70
1,59
2.50
2,27
2,75
1.50
1,41
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