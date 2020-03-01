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ФУТБОЛ. Италия. Серия DОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
3,35
3,25
2,05
—
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
2,60
3,20
2,55
—
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
2,55
3,10
2,65
1,78
2.50
1,97
2,50
2.00
1,49
1,43
3.00
2,70
1-е марта
не начался
Основное время
2,48
3,20
2,70
1,98
2.50
1,77
1,59
3.00
2,28
1,40
3.50
2,80
1-е марта
не начался
Основное время
1,82
3,35
4,20
—
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
3,05
3,35
2,16
—
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
1,54
4,10
5,20
2,11
2.50
1,68
1,67
3.00
2,13
1,44
3.50
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
1,57
3,90
5,20
1,83
2.50
1,91
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
3,00
3,10
2,29
1,77
2.50
1,98
2,50
2.00
1,49
1,42
3.00
2,70
1-е марта
не начался
Основное время
1,69
3,70
4,40
—
—
—
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